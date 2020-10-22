Москва, , 10:48 — REGNUM В 2021 году будет рассмотрен вопрос расширения перечня самых бедных регионов России, которым оказывается специальная поддержка из федерального центра. Об этом 22 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Вопрос расширения или корректировки… Мы считаем, что вопрос этот нужно, наверное, рассматривать в следующем году. Будем предметно мониторить ситуацию с субъектами Российской Федерации, которые нуждаются в нашей поддержке», — заявил Силуанов.

«У нас есть перечень показателей экономических и социальных, по которым мы относим к числу нуждающихся в государственной поддержке и, безусловно, можем принимать решение по дополнительным мерам помощи нуждающимся в такой поддержке сегодня», — указал министр.

Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии. Для придания импульса в развитии этих субъектов РФ были созданы отдельные программы социально-экономического развития.

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