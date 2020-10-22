Москва, 22 октября 2020, 10:48 — REGNUM После введения в России повышенной ставки НДФЛ существенной реакции со стороны экономики можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал новость о том, что Госдума РФ единогласно в первом чтении приняла законопроект о повышенной ставке НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год,
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что Госдума сделала первый шаг к введению прогрессивного подоходного налога.
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