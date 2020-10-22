Москва, , 10:48 — REGNUM После введения в России повышенной ставки НДФЛ существенной реакции со стороны экономики можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал новость о том, что Госдума РФ единогласно в первом чтении приняла законопроект о повышенной ставке НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год,

«В 2018 году, по данным ФНС России, в целом по стране порядка 63,3 млн граждан задекларировали совокупный полученный доход на сумму 27 417 млрд руб. По данным Росстата, за I полугодие 2020 года величина среднемесячной номинальной заработной платы по стране составила порядка 50 тыс. рублей на 1 работающего в экономике, — сказал Ахмадеев. — Соответственно повышение ставки НДФЛ до 15% в отношении граждан, получающих доходы в год свыше 5 млн руб., затронет незначительную категорию таких лиц. При этом повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превысит 5 млн руб. в год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что Госдума сделала первый шаг к введению прогрессивного подоходного налога.

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