Москва, , 10:45 — REGNUM Программа поддержки десяти отстающих по бюджетной обеспеченности регионов России уже даёт результаты. Об этом 22 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы начали эту программу в текущем году. Она у нас действует с полугодия текущего года. Видим, что больше стало внимания со стороны правительства Российской Федерации к проблемным регионам, потому что за каждым регионом закреплён соответствующий министр», — заявил Силуанов.

Коллеги по правительству оказывают активную поддержку регионам, подчеркнул он.

«Необходимые ресурсы для поддержки 10 субъектов Федерации есть», — указал министр.

Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии. Для придания импульса в развитии этих субъектов РФ были созданы отдельные программы социально-экономического развития.

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