Ташкент, , 10:44 — REGNUM Предприниматели, занимающиеся экспортом продукции из Узбекистана, получат финансовую поддержку государства по кредитам на предэкспортное финансирование. Соответствующий указ президента республики опубликован агентством «УзА».

Экспортеры могут рассчитывать на компенсацию до 50% на обслуживание кредита, но не более 10 процентных пунктов по кредитам в национальной валюте и 5 процентных пунктов — в иностранной.

Кроме того, экспортеры смогут получить поручительство до 50% от суммы кредита, но не более 8 млрд сумов ($772 млн). Данные условия не распространяются на сырьевые товары и действуют до конца 2021 года.

Средства будут выделяться из Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и агентства продвижения экспорта.