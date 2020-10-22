Москва, , 10:44 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов готов обсуждать дополнительную финансовую помощь регионам с высокой естественной убылью населения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Мы видим, есть проблемы с демографией в целом ряде субъектов РФ, мы определили около пяти таких регионов. Мы могли бы принять, может быть, отдельные меры о непосредственной дополнительной помощи таким субъектам», — заявил Силуанов в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

При этом министр напомнил о «целом демографическом пакете, который реализуется в субъектах и как раз в тех регионах, у которых имеются наибольшие проблемы».

«Они имеют наибольший объем поддержки из федерального бюджета, то есть через софинансирование мы таким образом дополнительно помогаем субъектам РФ, которые имеют проблемы в области демографии. Но если есть необходимость еще поддержать дополнительными ресурсами, мы открыты к диалогу и готовы рассматривать соответствующие предложения», — заверил Силуанов.

Проблемные регионы министр не перечислил.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил формализовать решения в помощи регионам России с высокой естественной убылью населения. По словам спикера Госдумы, речь, прежде всего, идет о поддержке здравоохранения, оказании помощи многодетным семьям, выделении жилья для детей-сирот и о многих других вопросах.

Госдума готовится обсудить проект федерального бюджета на 2021−2023 гг.

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