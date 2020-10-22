Москва, , 10:45 — REGNUM Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подготовили к публикации сборник научных статей «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». В этой работе — нестандартный для общества взгляд на ситуацию с коронавирусом, пишет 22 октября газета «Коммерсантъ».

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Исследование, охватывающее период с 31 декабря 2019 года по 15 августа 2020 года, будет опубликовано на сайте академии 22 октября. Среди авторов статей — эксперты правительства или действующие чиновники, например, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Авторы статей, отмечает издание, попытались объяснить, что происходило в начальный период пандемии, что предпринимала власть и почему. Они показали, что реакция власти на COVID-19 была намного сложнее стандартного «ситуационного» реагирования со сверхкоротким горизонтом планирования.

«И это определило «выигрышные» аспекты реакции экономики РФ на пандемию 2020 года в сравнении с многими странами мира», — говорится в публикации.