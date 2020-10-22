Москва, , 10:33 — REGNUM В арбитраж Москвы от Центробанка России к АО «ТЭМБР-Банк», которое в начале октября 2020 года лишилось лицензии, поступил иск о ликвидации. Подробности дела, которое пока не принято к производству, неизвестны, но, вероятнее всего, регулятор пойдёт по пути принудительной ликвидации кредитной организации, а не банкротства, передаёт ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

В базе арбитража столицы 21 октября 2020 года появился иск Главного управления ЦБ РФ в лице Банка России по Центральному федеральному округу. Ответчиком в деле выступает АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» («ТЭМБР-Банк»). Третьим лицом привлечена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая с момента отзыва лицензии 2 октября выполняет роль временной администрации. Дело размещено не в разделе банкротных, а среди экономических споров по гражданским правоотношениям, что даёт основание предполагать, что речь идёт о принудительной ликвидации. Ликвидация, минуя банкротство, возможна, если у должника достаточно средств для расчётов с кредиторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк, учреждённый в 1994 году, к моменту лишения лицензии был на 186-м месте по размеру активов. У него были филиалы и отделения в нескольких регионах. Выплаты страховых возмещений в сумме до 1,4 млн рублей на сегодня идут в Московской, Калининградской, Амурской областях, Санкт-Петербурге и Москве. Они начались с 13 октября.

В сообщении об отзыве лицензии регулятор сообщал, что банк работал «в условиях корпоративного конфликта».

Среди крупных акционеров значились глава правления Елена Сучилина — 18,22%, глава совета директоров Анатолий Копсов — 10,57%.