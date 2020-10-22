Киев, , 10:33 — REGNUM По итогам сентября 2020 года украинские дилеры продали 8,1 тыс. экземпляров новых легковых автомобилей — на 11% больше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по продажам на Украине среди автомобильных марок за отчётный период занял бренд Toyota. Украинские дилеры реализовали за отчётный период 1,4 тыс. машин данного производителя. Это на 32% больше, чем год назад.

Второе место по популярности заняла французская марка Renault — 1,1 тыс. проданных легковушек в сентябре (-17%). Отмечается, что на долю Toyota и Renault приходится 30% всего украинского рынка.

Тройку лидеров замыкает немецкая марка Volkswagen, чьи продажи в прошлом месяце выросли в два раза (735 ед.).

На четвёртом и пятом местах марочного рейтинга разместились KIA (475 ед.; — 24%) и Nissan (465 ед.; +31%) соответственно.

Напомним, в августе 2020 года на Украине было реализовано 6850 легковых машин, что на 20% ниже показателя продаж аналогичного месяца прошлого года.

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