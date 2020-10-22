Москва, , 10:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минфина Антону Силуанову продолжить поддержку наиболее «бедных» регионов России, список таких субъектов РФ может быть скорректирован, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Десять регионов, которые имеют самую низкую обеспеченность, были поддержаны финансово, были подготовлены программы по каждому региону. Этот подход правильно было бы с вами продолжить, проанализировав ситуацию в этих десяти регионах. Насколько меры поддержки со стороны правительства и решения, принятые Госдумой, помогли этим регионам, есть ли необходимость расширить этот список или скорректировать список, который есть. И вообще, насколько эта мера действенна», — заявил Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с Силуановым.

Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии. Для придания импульса в развитии этих субъектов РФ были созданы отдельные программы социально-экономического развития.

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