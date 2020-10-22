Москва, , 10:20 — REGNUM При общем кризисном состоянии дел в российской экономике банки получили неплохую прибыль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал новость о том, что лояльность населения РФ к банкам (индекс NPS) упала до минимума.

«Падение доверия, отраженное в индексе NPS, вызвано тем, что при общем кризисном состоянии дел в экономике, у бизнеса и у граждан, банки получили неплохую прибыль. Это первое. Во-вторых, банки понизили ставки по депозитам. Недоверие к банкам нарастает из-за их поведения, которое не коррелируется с общим состоянием дел в экономике и ухудшением материального положения людей, — сказал Юденков. — На фоне проблем микрофинансовых организаций, вызванных массовыми банкротствами предприятий малого и среднего бизнеса, у банков всё достаточно хорошо, и они ведут себя так, как будто ничего не происходит».

Как пояснил экономист, в такой ситуации физические лица, особенно молодежь, скорее всего, переориентируются на биржу и другие финансовые инструменты, связанные с ценными бумагами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что клиенты российских банков всё активнее переходят к зарубежным брокерским компаниям и на инвестиционные платформы.

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