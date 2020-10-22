Москва, , 10:07 — REGNUM В четверг, 22 октября, внутренний валютный рынок откроет торги с ослабления рубля. Курс доллара начнет день с отметки в 76,80 руб., курс евро — с 91,10 руб., что на 10 коп выше уровня закрытия среды. Информация об отсутствии урегулирования разногласий между демократами и республиканцами в отношении нового пакета посеет сомнения в продолжении текущей фазы укрепления нацвалюты, даже на фоне предстоящей уплаты налогов. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, после достижения краткосрочной цели по доллару в виде минимума с начала октября в 76,60 нельзя исключать перехода к возврату к 78−78,50 руб. в пятницу — на следующей неделе с последующими попытками возобновить коррекцию. По евро базовым остается прежний сценарий с выходом к 90,35 руб. — здесь и так в целом сохраняется боковое движение в диапазоне 90,5−92 руб.

Коган напомнил, что ранее завершился 48-часовой крайний срок по принятию нового пакета поддержки экономики США, установленный спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. По данным WSJ, несмотря на заявления о готовности принятия «малого пакета» до выборов, позиции так и не удается сблизить. Тающие надежды на это усугубляются новыми рекордами по числу инфицированных коронавирусом в мире вкупе с сообщениями о введении новых экономических ограничений. Это нивелирует влияние сохранения диалога между Брюсселем и Лондоном по Brexit и способствует ослаблению оптимизма на рынках, в том числе в сегменте валют стран с развивающейся экономикой, добавил он.

По словам эксперта, на рынке энергоносителей котировки накануне упали на 2,4% к $41,5/барр. по сорту Brent, хотя и остались в рамках более широкого коридора $41−43/барр. Психологическую поддержку оказывает готовность членов ОПЕК+ действовать проактивно и сохранение дефицита поставок.

Коган добавил, что в динамике рубля продолжает ощущаться влияние внутренних факторов. В следующий понедельник в рамках налогового периода предстоит уплата НДС и НДПИ. На фоне уменьшения торговой активности больший эффект оказывают продажи Банком России иностранной валюты из расчета 5,8 млрд руб. по бюджетному правилу и вдвое меньшей величины — от сделки по продаже Сбербанка. Расширение санкций США против участников проекта «Северный поток — 2» на поверку не повлияют на его реализацию. Рынок полагает, что трубоукладчик «Академик Черский», которому предстоит его завершить уже прошел необходимую модернизацию, на которую нацелены новые ограничительные меры. В целом рубль выглядит перепроданным относительно прочих валют стран с развивающейся экономикой из-за возросшей геополитической премии. Санкции из-за ухудшения самочувствия блогера Алексея Навального не имели секторальный характер. До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Александра Лукашенко лично. Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В то же время упоминание Агентством по национальной безопасности США России, которая вмешивается в выборы президента могут изменить это восприятие, отметил он.