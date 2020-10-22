Москва, , 10:06 — REGNUM В Москве в сентябре 2020 года зарегистрировали 14 985 договоров долевого участия (ДДУ). Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Показатель в 1,7 раза, или на 66%, превысил показатели августа 2020 года, когда заключили 9045 договоров. По сравнению с сентябрём 2019 года результат и вовсе удвоился — тогда было 7237 сделок.

Тем не менее в первые девять месяцев 2020 года заключили меньше ДДУ, чем за тот же период в 2019 году — 70,6 тыс. договоров против 80,8 тыс. договоров. Но благодаря сентябрьскому рекорду разница уменьшилась с 24% до 13%.

«В сентябре 2020 года в Москве обновлён рекорд по количеству зарегистрированных Росреестром договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости — почти 15 тыс. Данный показатель на 4% превысил июнь прошлого года, когда в столице был зафиксирован предыдущий максимальный объем регистраций на первичном рынке — 14,5 тыс. ДДУ», — прокомментировал глава управления Игорь Майданов.