Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM Свердловская область заняла 26-е место в рейтинге регионов, предлагающих высокую заработную плату, за сентябрь 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в пресс-службе компании HeadHunter.

Самые большие зарплаты в регионе зафиксировали в сфере добычи сырья (от 61 944 рублей в месяц), строительства и недвижимости (от 56 012 рублей), а также в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (от 53 761 рубля). Меньше всего получают в сфере науки, туризма, административного персонала — от 30,5 до 33,5 тыс. рублей.

В начале года субъект занимал 28-е место в аналогичном рейтинге компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Свердловскстата на июль 2020 года, в Свердловской области в среднем зарабатывают 41 649, 9 рубля в месяц.

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