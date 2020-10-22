Москва, , 09:59 — REGNUM После небольшой паузы нефть возобновила падение на торгах в среду, 21 октября. Встретив поддержку в лице 200-дневной скользящей средней на 41,80 доллара за баррель, Brent слегка скорректировалась и завершила торги на уровне 42 доллара. На утренних торгах в четверг котировки пытались определиться с дальнейшим вектором движения в районе этой отметки. Об этом 22 октября сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, давление на рынок черного золота оказал прежде всего общий негативный настрой инвесторов, которые снова начинают терять надежду на согласование пакета стимулов в США, без которого экономике будет сложно восстановиться, особенно учитывая, что пандемия коронавируса продолжается. Также негативом для трейдеров стал отчет минэнерго США, отразивший рост запасов бензина почти на 2 млн баррелей против прогноза снижения на аналогичную величину. При этом запасы сырой нефти сократились на 1 млн баррелей, добавил он.

Примечательно, отметил Дадашев, что нефть обвалилась, несмотря на повсеместное и агрессивное снижение доллара, который достиг более чем одномесячных минимумов на торгах в среду. Сегодня нефть продолжит следить за общими рыночными настроениями, которые будут зависеть преимущественно от новостей из США, где инвесторы продолжают ждать прогресса в переговорах по мерам поддержки.

По его словам, в более широкой перспективе Brent находится под давлением увеличения мирового предложения на фоне восстановления добычи в Ливии. Пока опасения снижения спроса наряду с ростом добычи присутствуют на рынке, цены не смогут показать внятного и уверенного роста, а попытки подъема будут и далее привлекать продавцов, считает эксперт.