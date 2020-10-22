Москва, , 09:53 — REGNUM В Москве объём платежей предприятий обрабатывающей промышленности за девять месяцев 2020 года составил 129,3 млрд рублей. Об этом 22 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте финансов столицы.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объём поступлений вырос на 6,7%. Увеличилась доля обрабатывающей промышленности в структуре городских доходов — с 6,5% до 7,2%.

При этом наибольший рост произошёл в третьем квартале 2020 года — 9,2% по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года.

«Москва сохраняет за собой статус ведущего промышленного центра страны с высоким производственным и инновационным потенциалом. В период действия ограничительных мер столичные промышленники смогли организовать быстрое увеличение выпуска наиболее востребованной продукции и обеспечить стабильную работу организаций отрасли», — прокомментировала показатели глава департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.