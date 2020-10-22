Москва, , 09:53 — REGNUM В сентябре 2020 года в России самым доходным автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стала южнокорейская модель Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за прошлый месяц было куплено 7457 экземпляров Creta на общую сумму в 9 млрд рублей.

На втором месте в рейтинге доходности рынка SUV находится Toyota RAV4 — 8 млрд рублей. Эту сумму дилеры выручили с продажи 3617 таких автомобилей. Тройку лидеров замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan. За проданные 3012 автомобилей российские дилеры получили 5,7 млрд рублей.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Volkswagen Tucson (2646 ед.; 4,6 млрд рублей) и KIA Sportage (2460 ед.; 4,3 млрд рублей).

Далее идут: Mitsubishi Outlander (3,8 млрд рублей), Mercedes-Benz GLE-Класс (3,7 млрд рублей), Nissan X-Trail (3,3 млрд рублей), Nissan Qashqai (3,2 млрд рублей) и Renault Duster (3 млрд рублей).

Напомним, по итогам сентября текущего года в РФ было продано новых SUV на 133 млрд рублей. При этом за первые три квартала российские автолюбители потратили на автомобили этого сегмента более 1 трлн рублей.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам авто сегмента SUV