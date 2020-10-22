Москва, 22 октября 2020, 09:49 — REGNUM Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, львиная доля российских микропредприятий (65%) старались обойтись своими силами и не воспользовались кредитами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил завкафедрой предпринимательства и логистика РЭУ им Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
При этом экономист отметил, что львиная доля микропредприятий (65%) старались обойтись своими силами и не воспользовались кредитами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин заявил, что малый бизнес России понёс ощутимые убытки от пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, по итогам 2020 года ущерб, нанесённый коронакризисом малым и средним предприятиям (МСП) страны, составит не менее одного триллиона рублей.
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