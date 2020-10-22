Москва, , 09:49 — REGNUM Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, львиная доля российских микропредприятий (65%) старались обойтись своими силами и не воспользовались кредитами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил завкафедрой предпринимательства и логистика РЭУ им Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

«Малый бизнес по своей природе устроен так, что всегда живет без подушки безопасности. То есть какая-то часть упала сразу, еще во II квартале. Другая часть бизнеса воспользовалась торможением всех процессов и сумела оставить какие-то минимальные средства для перезапуска, — сказал он. — Кто-то нашел иные ресурсы. После рестарта бизнес оказался в совершенно новой потребительской реальности. Это не только про доходы населения. Это про новые привычки и правила потребления. Социальная дистанция, изменение «плотности» потребителей, переезд людей за город, осторожность и т. д.».

При этом экономист отметил, что львиная доля микропредприятий (65%) старались обойтись своими силами и не воспользовались кредитами.

«Каждый второй предприниматель боится воспользоваться возможностями реструктуризации и кредитными каникулами из-за потенциального риска ухудшения кредитной истории. Поэтому сейчас необходимо расширение таких программ и для микропредприятий», — сказал Завьялов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин заявил, что малый бизнес России понёс ощутимые убытки от пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, по итогам 2020 года ущерб, нанесённый коронакризисом малым и средним предприятиям (МСП) страны, составит не менее одного триллиона рублей.

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