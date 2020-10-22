Брюссель, , 09:34 — REGNUM Японские автодилеры Suzuki в Европе приступили к продаже нового внедорожника Across с гибридным агрегатом (PHEV). Об этом сообщается на сайте AllroAder.

Новинка представляет собой перелицованную гибридную версию Toyota RAV4. Под капотом модели функционирует гибридный агрегат, состоящий из бензинового двигателя рабочим объёмом 2,5 литра и электромотора.

Моторы питаются от расположенного под полом литий-ионной аккумуляторной батареи на 18,1 кВт-ч. Привод у авто 4×4 E-Four. Запас хода нового Across на электротяге составляет 75 км.

В Европе покупатели смогут выбрать один из шести оттенков кузова кроссовера. Оснащена модель головной оптикой на LED-матрицах, дневными ходовыми огнями и 19-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава с отделкой из чёрного глянца.

В Великобритании стоимость самой дешёвой версии модели равна 45,6 тыс. фунтов стерлингов (около 4,6 млн рублей).

Напомним, по итогам сентября 2020 года российские автодилеры реализовали 789 новых машин Suzuki — на 2% больше результата прошлого года.

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