Джакарта, , 09:30 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что правительство сосредоточится на развитии 400 деревень в неблагополучных, отдаленных и пограничных районах для подключения их к сети интернет к 2021 году, сообщает Antara.

«Теперь мы также должны стремиться к тому, чтобы не было ни одной деревни, которая не была бы подключена к интернету», — заявила Сри Мульяни на семинаре, посвященном правительственной дорожной карте по цифровой трансформации экономики.

Известно, что около 12 тысяч деревень не подключены к сети интернет в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Юго-Восточный Сулавеси.

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