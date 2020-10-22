Салехард, , 09:29 — REGNUM На Ямале полностью выполнены мероприятия, намеченные на 2020 год в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

Поводом для прокурорской проверки стала публикация в одном из СМИ под заголовком «Нацпроект «Экология» исполнен только на 42,2% за три квартала». В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Ямала в 2020 году по нацпроекту реализуются программы «Сохранение лесов» и «Чистая вода». Общий объём финансирования на сохранение лесов составил 22,2 млн рублей, на чистую воду — 43,4 млн рублей.

ОАУ «Леса Ямала» провело лесопатологическое обследование лесов на сумму 4,5 млн рублей, приобретена техника за 11,8 млн рублей, проведено лесовосстановление на сумму свыше 3 млн рублей.

Однако выявлены нарушения при формировании ОАУ «Леса Ямала» максимальной цены контракта на поставку трактора. Сотрудниками учреждения не использовались данные коммерческих предложений потенциальных поставщиков, поэтому в отношении предприятия возбуждено административное дело по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ («Нарушение установленных законодательством РФ процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов»).

Реализация регионального проекта «Чистая вода» в 2020 году нареканий не вызвала. Запланировано лишь одно мероприятие — сооружение очистки подземных вод на водозаборе микрорайона Вынгапуровский в Ноябрьске. ООО НПО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» должно исполнить контракт к июлю 2021 года. Общая цена контракта 84,6 млн рублей.