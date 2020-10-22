Махачкала, , 09:26 — REGNUM Ввод в эксплуатацию 37 объектов водообеспечения запланирован в Дагестане до конца 2020 года в рамках проекта «Мой Дагестан — моя вода». Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 400 тыс. жителей республики, сообщила 21 октября на совещании под руководством врио главы субъекта Сергея Меликова общественный координатор проекта, депутат парламента региона Анна Безрукова.

Министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев также сообщил о положительной динамике в возведении новых объектов водоснабжения. По его данным, в 2017 году финансировалось семь объектов на сумму 122 млн рублей, в 2018 число объектов увеличилось в 1,5 раза, финансирование — в 6,6. В 2019 году в этот список вошло 48 объектов на 2 млрд рублей, а в текущем году — 107 объектов на 4 млрд рублей.

Напомним, в настоящее время в Дагестане реализуются три приоритетных проекта развития: «Мой Дагестан — моя дорога», «Мой Дагестан — комфортная городская среда», «Мой Дагестан — моя вода».

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