Сеул, , 09:31 — REGNUM Банк Кореи и Народный банк Китай подписали соглашение о валютном свопе на сумму $59 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ Южной Кореи.

По их словам, соглашение сроком на пять лет (до ноября 2025 года) может быть продлено по взаимному согласию.

Известно, что в октябре 2017 года стороны подписали соглашение о валютном свопе на сумму $56 млрд, однако в текущем году его сумма была увеличена. Первое соглашение было заключено в конце 2008 года в разгар мирового финансового кризиса.

Ожидается, что данное соглашение поспособствует стимулированию двусторонней торговли и позволит стабилизировать финансовые рынки.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.