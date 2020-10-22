Москва, , 09:12 — REGNUM Российские авиакомпании попросили правительство о выделении дополнительных 50 млрд рублей из-за убытков, связанных с пандемией COVID-19. Письмо об этом 8 октября направил премьер-министру Михаилу Мишустину глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, сообщает 22 октября РБК.

По словам источника издания, перевозчики попросили о субсидиях из-за наступления зимнего сезона, сложного для рынка. Они просят выделить около 30 млрд рублей в конце текущего года и ещё 20 млрд рублей — в начале следующего.

В руководстве одной из авиакомпаний отметили, что без полного возобновления авиасообщения им грозит банкротство, так как с середины октября поток пассажиров упадёт почти вдвое относительно прошлого года и сезонные убытки будут гораздо больше, чем прежде.

Ещё один источник рассказал, что перевозчики пока не получили все компенсации в рамках майского постановления, когда правительство выделило Росавиации 23,4 млрд рублей из резервного фонда для пострадавших из-за кризиса авиакомпаний. Последние полученные транши были за июнь, уточнил он.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма от АЭВТ. Оно перенаправлено в Росавиацию и Минтранс. В Минтрансе отметили, что обращение пока рассматривают.

Читайте также: Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей

А также: Росавиации выделены 3 млрд рублей на региональные перевозки