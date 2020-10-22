Новосибирск, , 08:49 — REGNUM В Новосибирской области более 2,7 тысячи человек, пострадавших от последствий распространения коронавируса, получат дополнительные профессиональные навыки в рамках федеральной программы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В 30 центрах обучения региона, прошедших специальный отбор, к обучению уже приступили более 600 человек, на занятость которых повлияла текущая эпидемиологическая ситуация. Они смогут пройти обучение по одной из 51 компетенции по семи укрупнённым группам профессий, наиболее востребованных в регионе.

Оплата за обучение производится за счёт средств федерального бюджета.