Ташкент, , 08:46 — REGNUM Ассоциация почтово-курьерских компаний Узбекистана выступила против снижения нормы беспошлинного ввоза курьерских посылок, сообщает 22 октября издание «Газета.uz».

В ассоциации уточнили, что речь идет о международных почтово-курьерских отправлениях, которые получают физические лица для личного пользования. Курьерские компании отмечают, что указанная сфера бизнеса находится на начальном этапе развития.

В ассоциации выразили уверенность, что снижение таможенного лимита до $200 препятствует развитию и самому существованию электронной торговли. Снижение лимита приведет к увеличению стоимости продуктов электронной коммерции.

Напомним, министерство финансов Узбекистана разработало проект указа президента «О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики». Предлагается снизить норму беспошлинного ввоза посылок с $1000 до $200 и 10 кг за один квартал.