Пенза, , 09:03 — REGNUM В Пензенской области успешно реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — на многих площадках работа по внедрению технологий бережливого производства не прерывалась даже в период введения ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19. Примером является компания «СтанкоМашСтрой», которая уже 12 лет работает на рынке металлообрабатывающей промышленности России и стран СНГ: обеспечивает поставку полного спектра металлообрабатывающего оборудования собственного производства и известных мировых производителей, а также является эксклюзивным дистрибьютором южнокорейского производителя станков SMEC на территории Российской Федерации.

Станкостроительное предприятие Пензенской области ускорило выпуск продукции Пресс-центр РЦК

Компания «СтанкоМашСтрой» (член общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России») входит в ТОП-10 крупнейших предприятий станкостроительного кластера страны, подвела итоги реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», к которому она подключилась одной из первых в пензенском регионе еще в декабре 2019 года.

Методикам и инструментам бережливого производства специалисты компании обучались под управлением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

В качестве пилотной площадки был выбран участок по сборке универсального токарно-винторезного станка серии СТ 16к20, на котором был проведен комплексный анализ текущего производственного процесса с помощью инструментов бережливого производства, выявлены проблемы и определены решения по их устранению.

«Бережливые технологии мы применили при изготовлении комплектующих для токарных станков, а именно задних бабок на принципах Канбан-метода. Нам удалось сформировать программу, которая позволила устранить такие виды потерь, как перепроизводство, излишние запасы, ненужная транспортировка, лишние движения, брак, ожидание, избыточная обработка», — рассказал заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов.

Рациональная перепланировка участка, оптимизация системы сборки, транспортировки, складирования оборудования, введение системы 5S на рабочих местах позволили на 33% сократить время протекания сборки станка, снизить запасы незавершенного производства на 49%. Производительность труда увеличилась на 34%.

В дальнейшем принципы бережливого производства будут тиражироваться на все подразделения предприятия, в том числе планируется их использование для оптимизации офисных процессов.

Эксперты федерального и регионального центров компетенций помогают повысить эффективность производственных процессов и по-новому взглянуть на те вещи, которые кажутся привычными.

В регионе есть и другие положительные примеры реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»: АО «Белинскесльмаш», ЗАО «Фанерный завод «Власть труда», ООО «Мастер-ПАК», ЗАО «Пензаспецавтомаш» и др.

На ООО «СВАР» работа экспертов завершилась в первой половине 2020 года, где в качестве пилотного потока был выбран участок сборки кухонных плит. В процессе оптимизации потока было снижено время протекания процесса на 56%, незавершенное производство на 61%, а выработка в смену увеличилась на 16%. Обучение персонала позволило увеличить их компетентность и повысить уровень взаимозаменяемости: если раньше 10 операций могли выполнять 3 сотрудника, то теперь 23.

Руководство ООО «СВАР» не остановилось на достигнутом и продолжает транслировать положительную динамику и на другие производственные процессы, самостоятельно, силами обученных сотрудников, так как перед предприятием поставлены амбициозные цели на будущее.

Компания АО «ППО ЭВТ им. А.В. Ревунова» в этом году, с учетом полученных высоких результатов на дочернем предприятии ООО «СВАР», также стала участником нацпроекта и приступила к мероприятиям по его реализации.

Потенциальные участники нацпроекта могут обращаться в действующий Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Пензенской области за бесплатными консультациями по любым вопросам, связанным с оформлением заявок на участие. Сайт РЦК: https://производительность58.рф

По данным министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области, на сегодняшний день участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» являются 31 предприятие различных отраслей экономики, в том числе обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и транспортно-логистического направления деятельности, среди них: ООО «ЦеСИС НИКИРЭТ», АО «Белинсксельмаш», «Фанерный завод «Власть труда», ООО «Мастер-ПАК», ЗАО «Пензаспецавтомаш», АО «Пензенский тепличный комбинат», ЗАО «НПП «МедИнж», АО «Сердобский машиностроительный завод», ООО «ЭнергоПромРесурс», ООО «Пегас-Авто», АО «ПО «Электроприбор», АО «Нижнеломовский электромеханический завод», ООО «ТПП-Партнер» и др. До конца года поставлена цель увеличить число участников до 35 компаний.