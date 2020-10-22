Уфа, , 08:43 — REGNUM Региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума утверждена в Башкирии. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на сайте правовой информации.

В сообщении говорится, что программа направлена на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза к 2024 году. Это планируется достигнуть путем создания новых рабочих мест, переобучения и повышения квалификации работников, содействия самозанятости безработных, оказания поддержки малому и среднему бизнесу, поддержки начинающих фермеров и их развития, легализации «теневых» доходов и других мер.

﻿Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвердили государственную программу соцзащиты населения на 2021−2026 годы.

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