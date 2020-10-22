Москва, , 08:34 — REGNUM Больше всего в сентябре 2020 года машин сегмента Luxury было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего в прошлом месяце в российской столице был реализован 41 люксовый автомобиль.

На втором месте регионального рейтинга оказалось Подмосковье. Здесь автолюбители приобрели 21 автомобиль сегмента Luxury. Таким образом, на эти два региона пришлись две трети автомобилей люксового сегмента, проданных в стране.

На третьем месте находится Санкт-Петербурге. В этом регионе за прошлый месяц было продано восемь люксовых машин.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Краснодарский край (7 ед.) и Ростовская область (3 ед.).

Напомним, в сентября нынешнего года российские дилеры реализовали 93 экземпляра новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 9% больше, чем в сентябре прошлого года.

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