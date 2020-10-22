Новосибирск, , 06:28 — REGNUM Из-за коронавируса экономика Новосибирской области недополучила около 100 миллиардов рублей. Такую цифру назвал министр экономического развития региона Лев Решетников.

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«Возьмём наш валовой региональный продукт. Это примерно 1,3 триллиона рублей. Это был наш план на этот год. Мы недополучим в районе 8%. Будем грубо округлять — в районе 100 миллиардов рублей недополучит наша экономика» — цитирует «Сибкрай» Решетникова.

Так, промышленность региона недополучит около 20 миллиардов рублей, сфера услуг — около 50 миллиардов рублей.