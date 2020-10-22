Новосибирск, , 03:59 — REGNUM Началось рассмотрение бюджета Новосибирской области на следующий период. Проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и прогноз на 2021 год рассмотрен на внеочередном заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор области Андрей Травников поставил задачи по мобилизации доходной базы и переходу к бюджету развития.

«Необходимо сделать всё, чтобы в 2021 году проект бюджета из проекта фиксации, стабилизации ситуации превратился в бюджет развития, — заявил Травников. — Предлагаю проект бюджета принимать на данный момент в представленном виде, и работать дальше на увеличение доходов и необходимых нам расходов».

Согласно проекту, доходная часть бюджета Новосибирской области на 2021 год составляет около 171,5 млрд рублей.