Москва, , 03:58 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны РФ во взыскании с ОАО «Российские железные дороги» более 155 млн рублей неустойки по контракту на воинские железнодорожные грузовые перевозки во внутригосударственном сообщении. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В основе иска на 155 320 026 рублей лежал госконтракт от мая 2018 года. Его цена составляла 5,2 млрд рублей. По договору РЖД должно было оказать услуги с 1 марта по 31 мая 2018 года. Министерство заявило, что грузоперевозки были совершены с просрочкой, потому потребовало выплаты неустойки.

Судья указал на то, что, по условиям договора, Минобороны «обязано в письменной форме сообщать ОАО «РЖД» о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков». Между тем, в конце июля 2018 года стороны подписали сводный акт и тем самым ведомство подтвердило, что «фактическое оказание и объем оказанных услуг соответствует требованиям Минобороны».

"Кроме того, в соответствии с протоколом разногласий от 31.05.2018 к государственному контракту от 31.05.2018 года №257/7896/2 947 049 на оказание услуг по выполнению воинских железнодорожных грузовых перевозок для нужд Министерства обороны Российской Федерации во внутригосударственном сообщении, стороны при заключении контракта не достигли соглашения о включении в него пункта 8.2 в той редакции, на которой истец основывает свои исковые требования», — отметил судья и в удовлетворении претензий отказал.

Напомним, ранее в суд поступил иск министерства о взыскании с РЖД 30 млн рублей некоего ущерба. До этого министерство подало иски на сумму более 400 млн рублей, но во взыскании более 220 млн рублей заявителю было отказано.

На сегодня в арбитраже на рассмотрении находятся свыше десятка финансовых споров между железнодорожной компанией и министерством.