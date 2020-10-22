Москва, 22 октября 2020, 03:58 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны РФ во взыскании с ОАО «Российские железные дороги» более 155 млн рублей неустойки по контракту на воинские железнодорожные грузовые перевозки во внутригосударственном сообщении. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
В основе иска на 155 320 026 рублей лежал госконтракт от мая 2018 года. Его цена составляла 5,2 млрд рублей. По договору РЖД должно было оказать услуги с 1 марта по 31 мая 2018 года. Министерство заявило, что грузоперевозки были совершены с просрочкой, потому потребовало выплаты неустойки.
Судья указал на то, что, по условиям договора, Минобороны «обязано в письменной форме сообщать ОАО «РЖД» о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков». Между тем, в конце июля 2018 года стороны подписали сводный акт и тем самым ведомство подтвердило, что «фактическое оказание и объем оказанных услуг соответствует требованиям Минобороны».
Напомним, ранее в суд поступил иск министерства о взыскании с РЖД 30 млн рублей некоего ущерба. До этого министерство подало иски на сумму более 400 млн рублей, но во взыскании более 220 млн рублей заявителю было отказано.
На сегодня в арбитраже на рассмотрении находятся свыше десятка финансовых споров между железнодорожной компанией и министерством.