Севастополь, , 03:48 — REGNUM Арбитраж Севастополя удовлетворил иск общественной организации содействия защите интересов владельцев маломерных судов «75 причал» к правительству Севастополя и признал за ответчиком отсутствующим право собственности на гидротехническое сооружение — причал на базе-стоянке маломерных судов в бухте Стрелецкая. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Объект, права на который оспаривались в суде, расположен в районе Рыбацкого причала, дом №6. Помимо признания права собственности отсутствующим, арбитраж взыскал с регионального правительства госпошлину в размере 6 тыс. рублей.

Напомним, истцом в споре выступила общественная организация, созданная в августе 2004 года. Адрес «прописки» юрлица совпадает с адресом спорного причала. Глава организации с 2015 года — Александр Константинов.

В активе компании-истца также 23% доли в ООО «75 Причал плюс», которое работает с 2006 года. Основной вид деятельности общества — строительство кораблей и судов. Уставный капитал — более 50 тыс. рублей. Помимо общественной организации, в числе собственников Сергей Константинов с долей 35%, Владимир Бушнев, Владимир Петров. Зарегистрировано ООО также по адресу причала.