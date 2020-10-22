Москва, , 03:22 — REGNUM Архангельское АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона», которое занимается утилизацией боевых кораблей Минобороны России, не смогло в суде оспорить закрытые торги, проведённые ведомством. Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска в признании недействительными результатов тендера на утилизацию регенеративных комплектов В-64 системы химической регенерации воздуха. Решение суда пока не изготовлено и подробности неизвестны. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от завода, работающего в сфере обработки металлолома 17 лет, поступило ещё в июле 2020 года. Третьим лицом в деле проходило ООО «Ареал-98».

В иске речь шла «о признании незаконными действий, недействительными результатов закрытого конкурса №0173100004520000460, об отмене протокола от 02.06.2020 г. №1704/ГО3/3К/2». Одновременно с этим компания потребовала принять обеспечительные меры в форме «приостановления процедуры заключения государственного контракта на выполнение работ по утилизации регенеративных комплектов В-64 системы химической регенерации воздуха по результатам закрытого конкурса». Суд требование по обеспечительным мерам отклонил, а позднее полностью отказал и в удовлетворении иска.

Помимо этого, в рамках другого дела Минобороны РФ взыскало с завода неустойку. Известно, что иск, предъявленный на сумму 6 805 366,7 рубля, был удовлетворён частично. Подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с заводом у министерства было как минимум восемь контрактов на утилизацию списанных эсминцев и подводных лодок.

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