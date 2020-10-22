Москва, 22 октября 2020, 03:22 — REGNUM Архангельское АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона», которое занимается утилизацией боевых кораблей Минобороны России, не смогло в суде оспорить закрытые торги, проведённые ведомством. Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска в признании недействительными результатов тендера на утилизацию регенеративных комплектов В-64 системы химической регенерации воздуха. Решение суда пока не изготовлено и подробности неизвестны. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от завода, работающего в сфере обработки металлолома 17 лет, поступило ещё в июле 2020 года. Третьим лицом в деле проходило ООО «Ареал-98».
В иске речь шла «о признании незаконными действий, недействительными результатов закрытого конкурса №0173100004520000460, об отмене протокола
Помимо этого, в рамках другого дела Минобороны РФ взыскало с завода неустойку. Известно, что иск, предъявленный на сумму 6 805 366,7 рубля, был удовлетворён частично. Подробности пока неизвестны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с заводом у министерства было как минимум восемь контрактов на утилизацию списанных эсминцев и подводных лодок.
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