Архангельск, 22 октября 2020, 00:29 — REGNUM Созданные в России ТОРы не достигают заявленных показателей. Об этом на форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске заявила руководитель Центра отраслевой экономики НИИ Министерства финансов РФ, академик РАЕН Инна Рыкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По ее словам, падение показателей в ходе реализации некоторых проектов достигает 70−80%.
Инна Рыкова также отметила, что основной проблемой проектов является отсутствие в них правильного финансово=экономического обоснования.
Напомним, только на Дальнем Востоке создано 20 ТОРов, резидентами которых являются 448 кампаний. Объем инвестиций превышает 3 трлн рублей.