Архангельск, , 00:29 — REGNUM Созданные в России ТОРы не достигают заявленных показателей. Об этом на форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске заявила руководитель Центра отраслевой экономики НИИ Министерства финансов РФ, академик РАЕН Инна Рыкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Скоро будет опубликован рейтинг эффективности ТОРов. Скажу сразу, что ТОРы Дальнего Востока и Мурманской области, — там бюджетные обязательства и процессы выполняются в полном объеме, а фактически выручка, создаваемые рабочие места и производства — не выполняются в том объеме, который был заявлен», — заявила Рыкова.

По ее словам, падение показателей в ходе реализации некоторых проектов достигает 70−80%.

Инна Рыкова также отметила, что основной проблемой проектов является отсутствие в них правильного финансово=экономического обоснования.

«Хотелки», которые есть у регионов трансформируются под бюджетный цикл. У нас был малые инвестиционные предприятия в вузах. Не полетело. У нас появились индустриальные технопарки — не полетело. Но бюджетные деньги освоились. Теперь у нас полетела история ТОРов, все увлеклись зонами особого экономического развития, на очереди — НОЦы», — заявила Рыкова.

Напомним, только на Дальнем Востоке создано 20 ТОРов, резидентами которых являются 448 кампаний. Объем инвестиций превышает 3 трлн рублей.