Тегеран, , 09:21 — REGNUM 21 октября глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези сослался на различные аспекты сотрудничества между Тегераном и Берлином, назвав Германию одним из традиционных торговых партнеров Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с послом Германии в Тегеране Хансом-Удо Музелем, Ваези отметил, что Тегеран приветствует развитие совместного сотрудничества с Берлином.

Ссылаясь на выход США из иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), он подчеркнул, что Иран останется приверженным данному соглашению, если другие стороны будут соблюдать обязательства по СВПД.

Он также упомянул об участии Германии в переговорах, заявив, что деструктивные меры и саботаж США затрудняют сохранение СВПД, хотя остальные стороны привержены этому международному соглашению.

«Иран готов вернуться к своим обязательствам по СВПД, если другие стороны также выполнят их», — отметил Ваези.