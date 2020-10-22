Москва, , 00:47 — REGNUM Заявление гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что из-за сокращения транзита российского газа в Европу ГТС Украины придется отказаться от 60−70% своих мощностей, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Надеюсь, через 5 лет им придётся вообще закрыть свою, точнее советскую, ГТС и начать делать что-нибудь самостоятельно, а не пользоваться ненавистным советским прошлым», — поделился Дмитрий Б.

Часть комментаторов оказалась уверена в том, что у ГТС Украины нет никаких проблем. Предполагается, что у руководства ведомства есть некий план, согласно которому Украина сможет создать конкурентную ситуацию на пути поступления газа в Европу.

«Украина будет настаивать на открытии свободного транзита альтернативных источников газа из Центральной Азии в Европу и переносе точки передачи газа в Европу на границу России и Украины, чтобы «Газпром» не мог «навязать» клиентам и странам свои условия», — считает Artem.

Некоторые пользователи призвали полностью перекрыть движение российского газа через Украину. Более того, в связи с агрессивной политикой в отношении Российской Федерации соседней стране необходимо даже ограничить поставки необходимых компонентов для атомных электростанций.

«Нужно прекращать наш транзит через территорию этого враждебного государства. Заодно ограничить поставки электроэнергии и ТВЭЛов для атомных станций. Хватит их кормить. Пусть их дядя сэм кормит. А там, глядишь, народ поумнеет», — пишет пользователь под псевдонимом «Степанов С.».

Нашлись и те, кто посчитал важным призвать граждан России меньше обращать внимание на ситуацию в Украине, а направить свой взор на внутреннюю ситуацию в России. Пользователи уверены, что Украина сама выбрала свой путь, а России необходимо следовать своим и не отвлекаться.

«Очень прозрачный и по теме доклад. Всё логично. Не тратить деньги на ветер. Ну не сумели договориться с Россией — их выбор. Время всё расставит на свои места. Хорошо бы и наши министры так подробно и грамотно объясняли свои планы и поступки. Пусть Украина идёт своим путем, давайте больше думать о своей стране!», — призывает пользователь vadimgummel66.

Напомним, 21 октября гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сделал заявление о том, что из-за сокращения транзита российского газа в Европу ГТС Украины придется отказаться от 60−70% своих мощностей.