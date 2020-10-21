Курган, 21 октября 2020, 21:09 — REGNUM В Курганской области продаётся Шадринский машиностроительный завод за 100 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на Авито.
В объявлении сообщается, что производственная площадь завода составляет 21 889 кв.м. Это сборочно — механический, литейный цеха, административное здание, газовая котельная.
«Оборудование предприятия может быть использовано для производства спецтехники, нестандартного оборудования для предприятий металлургии, нефтяной, газовой и других отраслей, механической обработки металлов, металлоконструкций», — говорится в объявлении о продаже.