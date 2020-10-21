Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Сумма в размере $23,1 млрд была выделена на деятельность американской военной разведки из бюджета США в 2020 финансовом году, сообщили 21 октября в пресс-службе Пентагона.

Эти деньги пошли как на базовые расходы, так и на «непредвиденные операции за границей». Только эти данные, отмечает американское военное ведомство, подлежат публикации, прочие расходы — секретны.

Читайте также: В США одобрен военный бюджет с санкциями против российских газопроводов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле США приняли оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Он составил $740,5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный бюджет США на 2020 год сфокусирован на Китае