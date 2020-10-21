Москва, , 18:59 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 21 октября разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 347,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии №29 015 с датой погашения 18 октябре 2028 года на 309,591 млрд рублей. Спрос при этом составил 361,493 млрд рублей, выручка от размещения — 298,768 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 96,1861% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 234 с погашением 16 июля 2025 года на 30,391 млрд рублей при спросе в 40,210 млрд рублей. Выручка от размещения составила 30,085 млрд рублей, средневзвешенная цена — 97,2659% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,22% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии №52 003 с погашением 17 июля 2030 года на 7,759 млрд рублей при спросе в 25,800 млрд рублей. Выручка от размещения составила 7,642 млрд рублей, средневзвешенная цена — 98,0238% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,75% годовых.

Как передавало ИА REGNUM, на предыдущих аукционах 14 октября Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа с погашением в 2032 и 2035 годах на рекордную общую сумму более 372 млрд рублей.

Всего за три аукционных дня октября Минфин разместил ОФЗ уже на 1,07 трлн рублей, выполнив больше половины плана заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года. За период с начала года ведомство разместило облигации уже на 3,91 трлн рублей.

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