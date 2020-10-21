Курган, , 18:28 — REGNUM В Курганской области появится на территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Катайск» появился третий резидент — ООО «АгриКо Полезное Молоко». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Преференции для резидентов ТОСЭР Пресс-служба главы Курганской области

Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект на сумму 243 млн рублей по сушке молочной сыворотки, благодаря которому появится более 40 новых рабочих мест. Продукция нового резидента будет востребована в производстве детского питания, кондитерскими и фармацевтическими фабриками.

Напомним, в Курганской области три ТОСЭР «Варгаши», «Далматово», «Катайск». Новый резидент станет 11-м предприятием, работающим на территориях опережающего развития Зауралья.