Курган, 21 октября 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области появится на территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Катайск» появился третий резидент — ООО «АгриКо Полезное Молоко». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект на сумму 243 млн рублей по сушке молочной сыворотки, благодаря которому появится более 40 новых рабочих мест. Продукция нового резидента будет востребована в производстве детского питания, кондитерскими и фармацевтическими фабриками.
Напомним, в Курганской области три ТОСЭР «Варгаши», «Далматово», «Катайск». Новый резидент станет 11-м предприятием, работающим на территориях опережающего развития Зауралья.