Москва, , 18:21 — REGNUM Система организации удалённой работы в России требует совершенствования, в том числе в части обеспечения прав работников и работодателей. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

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"Здесь, конечно, очень много вопросов, нужно обеспечить интересы и бизнеса, работодателей, и интересы работников. Много вопросов текущего характера», — сказал глава государства.

В качестве примера Путин привёл проблему фиксации соблюдения положений закона, касающихся права работников на обеденный перерыв.

«Всем этим, безусловно, надо заниматься», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин сообщил, что новых жёстких ограничетельных мер в России вводить не планируется. В связи с этим он обратился к представителям бизнеса с призывом тщательно следить за соблюдением всех санитарных мер на предприятиях, чтобы избежать даже точечных ограничений.

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