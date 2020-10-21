Москва, , 18:08 — REGNUM Перед правительством стоит задача вернуть состояние рынка труда в России на докризисный уровень, надеюсь, она будет решена, сообщил 21 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Владимир Путин на встрече с членами правления РСПП Kremlin.ru

«И конечно, сейчас, когда деловые связи и ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», — сказал президент России.

Напомним, встреча проводится в режиме видеоконференции.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ оценили вероятность очередного спада мировой экономики