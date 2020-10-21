Москва, , 18:07 — REGNUM Жёстких ограничительных мер в связи с новой волной эпидемии коронавируса в России вводить не планируется. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Закрытое в период режима ограничений кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"По поводу возможности введения жёстких и тотальных ограничительных мер — мы этого делать не планируем, у правительства нет таких планов», — сказал глава государства.

В связи с этим он обратился к представителям бизнеса с призывом тщательно следить за соблюдением всех санитарных требований на предприятиях, а также выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции и избежания даже точечных ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал одну из причин роста смертности от COVID-19 в России

Читайте развитие сюжета: Путин: система удалённой работы в России требует совершенствования