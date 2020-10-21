Курган, , 17:55 — REGNUM В Кургане незаконно утилизируют трупы животных, в том числе крупного рогатого скота. Причём свозят туши не только из Зауралья, но и из соседней Тюменской области. сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

При анализе операций в системе «Меркурий» была зафиксирована подозрительная деятельность курганского предприятия по переработке биологических отходов. За полгода на завод поступило и было уничтожено более 59 тонн биологических отходов из Курганской и Тюменской областей, что не соответствует мощностям оборудования предприятия. Тем временем на территории Тюменской области были обнаружены сброшенные трупы коров, которые, как выяснилось в ходе проверки, должны были утилизироваться в Кургане.

Во время проверки на курганском предприятии по переработке биологических отходов были выявлены следующие нарушения. Отсутствовали акты на уничтожение биологических отходов, в момент уничтожения не присутствовал ветеринарный специалист, с которым не было заключено договора, сопроводительные документы были погашены в ФГИС «Меркурий» с нарушением, не в полном объёме организованы рабочие места. Материалы проверки переданы в прокуратуру.

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