Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 22 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, регламентирующий смену пенсионного фонда, сообщает ИА REGNUM.

В правительстве РФ обеспокоены тем, что досрочные переходы стали основной формой смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию — из общего числа подаваемых заявлений о переходе к новому страховщику доля заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе составляет 98%. Смена фонда чаще, чем раз в пять приводит к потере доходов граждан и проблемам в пенсионной системе.

Однако, указали там, граждане зачастую не в курсе потери дохода и соглашаются на заманчивые предложения фондов, были случаи, когда граждане не знали о том, что сменили фонд.

В этой связи, в частности, вводится запрет (по соответствующему уведомлению от гражданина) на рассмотрение заявления застрахованного лица о переходе в случае, если такое заявление не было подано лично в территориальный орган Пенсионного фонда России.

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