Нью-Йорк, США, , 17:17 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США торгуются разнонаправленно на открытии сессии 21 октября.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 38,13 пункта (0,13%), до 28 270,66 пункта, индекс S&P 500 снизился на 3,21 пункта (0,09%), до 3439,91 пункта, индекс Nasdaq вырос на 13,90 пункта (0,12%), до 11 530,39 пункта.

Неопределенность рынка связана с предстоящими президентскими выборами и продолжающимися переговорами Белого дома и Конгресса о программе помощи экономике, с которых приходят противоречивые сигналы.

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