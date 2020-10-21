Москва, , 17:14 — REGNUM Украина и Россия сохраняют высокий потенциал для развития взаимной торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Андрей Спартак на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«Мы видим существенный потенциал возможностей для развития торговли», — заявил Спартак.

В настоящее время, по данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот между РФ и Украиной в три-четыре раза уступает уровню 2011−2015 годов. Если десятилетие назад Украина была пятым торговым партнёром России, сейчас же она опустилась на 15-е место.

«Тем не менее, несмотря на все сложности, число товарных позиций во взаимном экспорте России и Украины больше, чем в их поставках в Евросоюз», — указал он.

Россия экспортирует на Украину товаров по более тысячи товарных позиций, а Украина поставляет в Россию товары по более чем 700 позициям (что составляет около двух третей общего числа товарных позиций по экспорту этой страны).

«Эти цифры означают, что во взаимную торговлю вовлечено значительное число отраслей, подотраслей, хозяйствующих субъектов, а также малых и средних предприятий на региональном уровне», — добавил Спартак.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.