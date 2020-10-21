Подгорица, , 17:11 — REGNUM Госдолг Черногории в течение 2019 года вырос на 556 миллионов евро, сообщило государственное контрольно-ревизионное учреждение страны.

С 2013 по 2019 год уровень государственного долга увеличился на 1,856 миллиарда, а ВВП — на 1,546 миллиарда евро.

Дефицит бюджета в 2019 году составил 131,16 миллиона евро или 2,65 процента валового внутреннего продукта (ВВП) и был ниже запланированного на 60,34 миллиона, поэтому правительству в прошлом году удалось снизить дефицит бюджета ниже установленного законом уровня в три процента ВВП.

В прошлогодних планах государственный долг прогнозировался на уровне 3,767 миллиарда евро, тогда как реализация составила 3,789 миллиарда евро или 76,54 процента ВВП, что не соответствует установленному законом пределу в 60 процентов ВВП.

По оценкам международных организаций, государственный долг в этом году достигнет 93 процентов ВВП из-за экономических последствий коронавируса.