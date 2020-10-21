Краснодар, , 17:06 — REGNUM Новые мусороперерабатывающие производства на территории Краснодарского края заработают в 2023 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, говорилось 21 октября на совещании по организации деятельности в сфере обращения с ТКО, которое провёл губернатор Вениамин Кондратьев.

На совещании отмечалось, что на данный момент региональные операторы приступили к работе в половине муниципалитетов Краснодарского края. В ноябре операторы будут определены в 23 муниципальных образованиях.

«Внимательно прошу относиться к тарифам. По количеству жалоб на качество уборки и тарифы лидируют Краснодар и Ленинградский район. Ни одно обращение людей не должно оставаться без ответа. Если мы увидим, что операторы не выполняют условия соглашения, то работать с ними дальше не будем», — добавил губернатор.

Также муниципалитеты края поэтапно переходят на раздельный сбор мусора — в результате на переработку должно отправляться до 60% отходов. Однако пока не все муниципалитеты подали заявку на софинансирование для покупки контейнеров для пластика, глава региона поручил министерство ТЭК и ЖКХ проконтролировать этот вопрос.

Также обсуждалось строительство мусороперерабатывающих заводов в регионе. Глава региона подчеркнул, что участки для предприятий и полигонов должны подбираться без нареканий со стороны жителей и отвечать требованиям экологической безопасности.

«В течение 2023 года будут введены новые объекты. По Белореченской и Сочинской зоне работа уже ведется. Кроме того, выделены бюджетные средства для разработки проектной документации по рекультивации свалок, в том числе в Динском, Белореченском районе и в Горячем Ключе», — доложил на совещании вице-губернатор Александр Трембицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме глава Минприроды Дмитрий Кобылкин опроверг данные о строительстве мусороперерабатывающего завода в Сочи, по данным министерства, мусор из рекреационной туристической зоны Сочи будет вывозиться.

Об этом: Глава Минприроды не в курсе мусороперерабатывающего завода в Сочи