Москва, , 17:00 — REGNUM Клиенты российских банков все активнее переходят к зарубежным брокерским компаниям и на инвестиционные платформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, объясняя причины снижения лояльности жителей России к банковской системе РФ.

«Банки проигрывают конкуренцию альтернативным инвестиционным площадкам, — сказала Степанова. — Это обусловлено усилившейся конкуренцией на финансовом рынке, где банкам приходится соперничать с финансовыми, брокерскими, страховыми компаниями. В последний год факты недобросовестной конкуренции мы наблюдаем из-за снижения процентов по депозитам вслед за снижением ключевой ставки. Клиенты банков все активнее переходят на обслуживание своих инвестиционных интересов к российским и зарубежным брокерским компаниям и на инвестиционные платформы (инвестиционные маркетплейсы)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, с какими проблемами сталкиваются граждане РФ из-за так называемых «зарплатных» проектов банков.